Железнодорожный автобус отправился в первые рейсы по Сортавале

В Сортавале в свои первые рейсы вышел железнодорожный автобус «Нерпочка». Об этом сообщает паблик «Вести Приладожья».

Ранее жители и гости города никак не могли понять, что происходит. В Сортавале обещали запустить экотрамвай, но вместо этого в начале июня по городу начал ходить чадящий паровоз с несколькими прицепными вагонами. Сортавальцы оставили в соцсетях множество гневных сообщений, в которых жаловались на вонь и копоть от чуда техники, курсирующего по городу.

В итоге выяснилось, что паровоз будет ходить по Сортавале в выходные дни. В будни его заменит рельсовый автобус. Расписание для обоих видов транспорта введено одно и то же. // Фото: vk.com/vprilad