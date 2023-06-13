13 июня 2023, 19:51
Общество

Жители Карелии встречали День России в национальных костюмах

В Карелии поддержали Всероссийскую акцию «Надень народное на День России»

Жители городов и поселков республики выкладывали на своих страницах фото в народных костюмах 12 июня, выражая тем самым признание Родине.

«Я живу в Карелии. Я люблю Карелию! Через костюм можно передать красоту родного края. Могу отметить, что национальный костюм — очень комфортная одежда. Я сама создаю национальную одежду для других желающих и часто сама ношу ее в повседневной жизни. Настроение от такого занятия —  прекрасное, народ вокруг улыбается, благодарит, а у меня душа поет, радуется!» — поделилась мастер по костюму Ольга Степанян.

 

Акция призвана подчеркнуть красоту и уникальность народного костюма, а также создать особую атмосферу в праздничный день на улицах населенных пунктов, — рассказывают об акции организаторы.

Акция была организована Этнокультурным центром НАО совместно с Общероссийским советом лидеров молодежных этно-инициатив Центра культуры народов России. // Фото Лидии Паюсовой

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Метки: 
День России в Карелии
Национальные костюмы
культура и традиции