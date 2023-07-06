Чебурашка помогает Первому приюту для животных в Петрозаводске

Особой популярностью ирландский сеттер с большими ушами пользовался в Петрозаводске в День города. Вместе со своей хозяйкой собака собирала деньги на содержание бездомных животных для Первого Петрозаводского общественного приюта.

«Любимый образ мультипликационного героя помог привлечь внимание многих людей. Тем более, Мия очень дружелюбное животное. Собака – обнимака»,

— рассказала хозяйка собаки Наталья Зотьева.

В результате акции удалось собрать более шестидесяти тысяч рублей. Мия не первый раз участвовала в волонтерском мероприятии, она понимает, что приют, где содержатся 160 собак и 80 кошек, постоянно нуждается в помощи. // фото Натальи Зотьевой