С погибшим в зоне СВО командиром простились в Петрозаводске

С погибшим на спецоперации Игорем Маттиевым простились сегодня в Петрозаводске. Об этом сообщили врио мэра города Инна Колыхматова.

Напомним, о гибели десантника стало известно на днях. Игорь был сержантом, командиром отделения, служил по контракту. Он окончил школу в Заозерье, затем учился в Петрозаводске.

- А позже, как настоящий мужчина выбрал самую сложную и ответственную профессию защитника Родины. Он честно и мужественно исполнил свой гражданский и воинский долг, защищая всех нас, нашу страну, наших детей и наше будущее, - написала Колыхматова в соцсети.