05 июля 2023, 12:24
Происшествия

Контрактник из Петрозаводска погиб в зоне спецоперации

Карелия потеряла еще одного военного – Игоря Маттиева

Еще один военнослужащий из Карелии не вернется домой со спецоперации. Погиб петрозаводчанин Игорь Маттиев, сообщили в правительстве республики.

Он был командиром отделения, сержантом, служил в зоне СВО по контракту. Власти Карелии принесли семье военного глубокие соболезнования.

 «Невосполнимая и горькая утрата… Вечная память тебе, Солдат. Скорбим», --  гласит текст сообщения. // фото: официальные источники

 

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СВО
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