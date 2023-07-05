Контрактник из Петрозаводска погиб в зоне спецоперации

Еще один военнослужащий из Карелии не вернется домой со спецоперации. Погиб петрозаводчанин Игорь Маттиев, сообщили в правительстве республики.

Он был командиром отделения, сержантом, служил в зоне СВО по контракту. Власти Карелии принесли семье военного глубокие соболезнования.

«Невосполнимая и горькая утрата… Вечная память тебе, Солдат. Скорбим», -- гласит текст сообщения. // фото: официальные источники