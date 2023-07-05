Мужчина выпивал на даче и убил мешавшего громким разговором подростка

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Карелии, который убил 21-летнего молодого человека. Причиной стало то, что юноша слишком громко разговаривал, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в августе прошлого года. Подсудимый в тот момент был на даче в Кондопожском районе, распивал спиртное.

Его раздражали голоса молодых людей, доносившиеся с автобусной остановки вблизи его дома. Ребята слишком громко разговаривали, по его мнению.

Мужчина подошел к ним, стал высказывать претензии, возникла ссора. Он ударил ножом в грудь одного из молодых людей, тот скончался на месте происшествия.

Виновному назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: pixabay.com