Стало известно, кто пострадал во вчерашней аварии на трассе в Карелии

Ранним утром 4 июля произошло ДТП в Пряжинском районе. В этой аварии пострадал 42-летний мужчина, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

На 60-м километре трассы «Петрозаводск — Суоярви» водитель Hyundai Solaris в 04:50 потерял управление. Автомобиль вынесло в кювет, он опрокинулся через крышу и встал на колеса, рассказали спасатели.

Мужчина выжил, но его на скорой помощи экстренно госпитализировали. По факту аварии ведут проверку. // фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»/ВКонтакте