06 июля 2023, 19:45
Водителей в Петрозаводске ждет проверка на трезвость
Рейд на дорогах карельской столицы пройдет 7 июля
Мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске 7 июля. Автоинспекторы будут останавливать водителей, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Будут искать тех, кто сел за руль пьяным. Подобные рейды проводят для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД.
За шесть месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировали семь ДТП с пьяными автомобилистами, в которых девять человек получили травмы и четверо погибли. // фото: ГИБДД Петрозаводска