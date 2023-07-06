Водителей в Петрозаводске ждет проверка на трезвость

Мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске 7 июля. Автоинспекторы будут останавливать водителей, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Будут искать тех, кто сел за руль пьяным. Подобные рейды проводят для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД.

За шесть месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировали семь ДТП с пьяными автомобилистами, в которых девять человек получили травмы и четверо погибли. // фото: ГИБДД Петрозаводска