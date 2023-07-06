В Петрозаводск прибыл «Поезд Победы»

«Поезд Победы» вновь приехал в Петрозаводск. В этом году, кроме столицы Карелии, уникальная выставка-музей делала остановки еще в трех городах республики - Кеми, Сегеже и Медвежьегорске.

Посетителями музея стали и взрослые, и дети. Гости отмечали, что «Поезд Победы» стал для них одним из самых информативных источников знаний о Великой Отечественной войне.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников; скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых.

Создатели музея проделали большую работу. Каждый вагон – это отдельная история, я остался под большим впечатлением. С удовольствием побывал бы в музее еще раз!

- поделился мнением один из посетителей.

Прибытие Поезда Победы – значимое событие для жителей Карелии, ведь история нашего региона неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны. Реализация подобных проектов имеет большое значение для сохранения исторической правды и патриотического воспитания детей и молодежи.