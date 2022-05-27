Популярный у россиян маркетплейс Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров. В личных кабинетах пользователей указывают сумму выкупа и долю возвратов покупок. Там же обозначены персональные условия отказа или возврата товаров надлежащего качества, пишет «Лента» со ссылкой на пресс-службу интернет-площадки.

Для большинства субъектов России и стран СНГ процедура возврата предоставляет бесплатно при сумме выкупа от 5 тысяч рублей, а также проценте выкупа не менее 15.

В остальных случаях стоимость возврата составит 50 рублей. Исключение сделано для городов Байконур, Калининград, Магадан, регионов Дальнего Востока. Для этих субъектов оплата составит 100 рублей за один товар.

В Wildberries уточнили, что все убытки, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. Руководство маркетплейса объяснило новую систему стремлением к развитию осознанного потребления, а также снижением негативного влияния на экологию.

Напомним, на днях стало известно, что компания установила штрафы в размере 100 рублей за возврат товара, даже бракованного. (фото pixabay.com, PreisKing)