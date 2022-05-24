В Wildberries ввели штрафы за возврат товара

Пользователи Wildberries рассказали о штрафах за возврат заказанного товара, сообщает РИА Новости.

Новостное агентство ссылается на обсуждения подписчиков на странице ретейлера ВК. Сумма списания – 100 рублей. При этом некоторые потребители возмущены тем, что деньги списываются даже в случае возвратов из-за брака.

В компании заявили, что с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. Также там пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов с фейковых аккаунтов. Фото: рекламамастер.рф.