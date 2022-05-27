Опубликован график отключения телевидения на следующую неделю

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключения телевидения и радио на неделю с 30 мая по 5 июня.

Согласно данным РТПЦ, в разные дни следующей недели проблемы с вещанием ожидаются в Пудоже, а также в поселках Кубово, Пудожгорский, Сумский Посад, Эссойла и Харлу. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Перебои связаны с проведением плановых профилактических работ, а также с плановыми отключениями электричества. Фото: pixabay.com/tookapic