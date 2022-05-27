Мэрия отправила под снос одинокий гараж на Голиковке

Мэрия Петрозаводска отправила под снос еще один объект. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городской администрации.

На этот раз демонтажу подлежит гараж, расположенный в районе дома №40А по проспекту Александра Невского. Владелец конструкции проинформирован о необходимости ее сноса.

Освободить самовольно занятый земельный участок своими силами и средствами владелец должен до 13 июня. Фото мэрии Петрозаводска