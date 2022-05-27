27 мая 2022, 16:46
Мэрия отправила под снос одинокий гараж на Голиковке
Собственник строения должен освободить земельный участок до 13 июня
Мэрия Петрозаводска отправила под снос еще один объект. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городской администрации.
На этот раз демонтажу подлежит гараж, расположенный в районе дома №40А по проспекту Александра Невского. Владелец конструкции проинформирован о необходимости ее сноса.
Освободить самовольно занятый земельный участок своими силами и средствами владелец должен до 13 июня. Фото мэрии Петрозаводска