Автомобили невнимательных водителей эвакуируют в центре Петрозаводска

В центре карельской столицы с начала мая запрещена парковка. Но не все водители соблюдают действие дорожных знаков.

«Администрация предупреждает, что на проспектах Ленина и Карла Маркса в местах действия знака «Остановка запрещена» работает эвакуатор»,

- предупредили сегодня в мэрии.

Ограничения на проспекте Ленина были введены с 6 мая. Возможность припарковаться оставили лишь в карманах у домов №19, 26 и 28.

Еще раньше, с конца марта, остановку транспорта запретили в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов, рядом с Петровским сквером, Александровской пристанью и водным вокзалом. Парковаться тут могут исключительно автобусы с туристами. В мэрии пояснили, что ограничения призваны повысить безопасность дорожного движения.

Тем не менее некоторые водители игнорируют запрещающие знаки и продолжают оставлять свои машины. Транспортные средства нарушителей увозит эвакуатор. Например, 27 мая в обеденное время ГИБДД и эвакуатор работали напротив бывшего кинотеатра «Победа». (фото сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии»)