Желтые сумочки в руках у десятков людей вызвали интерес у очевидцев

Сегодня в начале третьего часа дня на Левашовском бульваре в Петрозаводске было замечено необычное скопление людей, державших в руках желтые сумочки. Одинаковые яркие предметы привлекли внимание корреспондента издания «Петрозаводск говорит». На вопрос, что происходит, желающих ответить не находилось.

Когда стало понятно, что журналист продолжает допытываться о происходящем, одна из присутствующих объявила, что мероприятие закончено. Все "желтые сумочки" удалились в здание, где находится отделение Пенсионного фонда Карелии. Как объяснила организатор, это были учения, связанные с необходимостью быстро эвакуироваться из помещения.

А яркие сумочки – это индивидуальные средства защиты для сотрудников, которые по нормам пожарной безопасности должны быть у каждого на рабочих местах. Фото: Петрозаводск говорит.