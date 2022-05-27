27 мая 2022, 15:11
Общество

Желтые сумочки в руках у десятков людей вызвали интерес у очевидцев

Скопление граждан с необычными яркими предметами в руках образовалось на Левашовском бульваре Петрозаводска

Сегодня в начале третьего часа дня на Левашовском бульваре в Петрозаводске было замечено необычное скопление людей, державших в руках желтые сумочки. Одинаковые яркие предметы привлекли внимание корреспондента издания «Петрозаводск говорит». На вопрос, что происходит, желающих ответить не находилось.

Когда стало понятно, что журналист продолжает допытываться о происходящем, одна из присутствующих объявила, что мероприятие закончено. Все "желтые сумочки" удалились в здание, где находится отделение Пенсионного фонда Карелии. Как объяснила организатор, это были учения, связанные с необходимостью быстро эвакуироваться из помещения. 

А яркие сумочки – это индивидуальные средства защиты для сотрудников, которые по нормам пожарной безопасности должны быть у каждого на рабочих местах. Фото: Петрозаводск говорит.

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Метки: 
новости петрозаводска
желтые сумочки
учения
эвакуация