27 мая 2022, 15:11
Желтые сумочки в руках у десятков людей вызвали интерес у очевидцев
Скопление граждан с необычными яркими предметами в руках образовалось на Левашовском бульваре Петрозаводска
Сегодня в начале третьего часа дня на Левашовском бульваре образовалась необычное скопление людей, державших в руках желтые сумочки. Одинаковые яркие предметы привлекли внимание корреспондента издания «Петрозаводск говорит». На вопрос, что происходит, желающих ответить не находилось.
«Просто стоим»,
- выдавил кто-то из себя.
Когда стало понятно, что журналист продолжает допытываться о происходящем, одна из присутствующих объявила, что мероприятие закончено. Все "желтые сумочки" удалились в здание, где находится отделение Пенсионного фонда. Как объяснила организатор, это были учения, связанные с необходимостью быстро эвакуироваться из помещения. Фото: Петрозаводск говорит.