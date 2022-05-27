Желтые сумочки в руках у десятков людей вызвали интерес у очевидцев

Сегодня в начале третьего часа дня на Левашовском бульваре образовалась необычное скопление людей, державших в руках желтые сумочки. Одинаковые яркие предметы привлекли внимание корреспондента издания «Петрозаводск говорит». На вопрос, что происходит, желающих ответить не находилось.

«Просто стоим»,

- выдавил кто-то из себя.

Когда стало понятно, что журналист продолжает допытываться о происходящем, одна из присутствующих объявила, что мероприятие закончено. Все "желтые сумочки" удалились в здание, где находится отделение Пенсионного фонда. Как объяснила организатор, это были учения, связанные с необходимостью быстро эвакуироваться из помещения. Фото: Петрозаводск говорит.