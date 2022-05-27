Дополнительные «Ласточки» пустят на лето в Карелию

На лето назначены дополнительные поезда №827/828 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Сортавала. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать в исполнении «Премиум», то есть с улучшенной компоновкой мест. Они будут отправляться из Северной столицы в 8:30 утра и будут прибывать в Сортавалу в 12:37. Отправление из Сортавалы в 20:18, прибытие в Петербург - в 0:05.

Отмечается, что «Ласточки» будут состыкованы с поездом «Рускеальский экспресс».

Билеты уже в продаже во всех кассах, на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД. Фото: pixabay.com/652234