31 июля 2025, 10:07
Происшествия

Взорвавшееся колесо опрокинуло фуру на трассе «Кола» в Карелии

22-летний водитель грузовика травмирован в жесткой аварии в Сегежском округе
ДТП
фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии

На трассе «Кола» в Сегежском округе в кювет опрокинулась фура, досталось водителю. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что причиной ДТП стало разорвавшееся колесо.

Авария случилась днем 30 июля на 669 км автодороги «Кола». Грузовик Scania с полуприцепом двигался в сторону Санкт-Петербурга, но внезапно рвануло колесо.

22-летний водитель не справился с управлением. Фура съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получил травмы. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Госавтоинспекция
Сегежский округ
колесо
фура
кювет