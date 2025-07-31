Взорвавшееся колесо опрокинуло фуру на трассе «Кола» в Карелии

На трассе «Кола» в Сегежском округе в кювет опрокинулась фура, досталось водителю. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что причиной ДТП стало разорвавшееся колесо.

Авария случилась днем 30 июля на 669 км автодороги «Кола». Грузовик Scania с полуприцепом двигался в сторону Санкт-Петербурга, но внезапно рвануло колесо.

22-летний водитель не справился с управлением. Фура съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получил травмы. © «Петрозаводск говорит»