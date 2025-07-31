Пенсионерка сыграла в игру «колесо фортуны» и лишилась денег

Незнакомец предложил карельской пенсионерке общаться в Интернете. Это общение обошлось женщине очень дорого.

Новый приятель Александр предложил 68-летней костомукшанке сыграть в виртуальную игру. Женщина выиграла в «колесо фортуны» приз - «стопроцентный кэшбэк». Но чтобы его получить, нужно было заплатить комиссию. Пенсионерка перевела 20 тысяч, но приз не получила. Приятель подсказал, что нужно доплатить еще 30 тысяч, женщина так и сделала.

Затем она узнала, что сможет зарабатывать, если купит за пять тысяч долларов морской контейнер. За деньгами она пошла в банк, получила в кредит 400 тысяч. Мошенникам женщина перевела часть денег, ее остановили сотрудники банка и предложили обратиться в полицию.

Правоохранители проводят проверку. Ущерб для пенсионерки составил около 340 тысяч. © «Петрозаводск говорит»