Выявлять нуждающиеся в капремонте дома будет проще

Поправки в Жилищный кодекс прорабатывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по поручению правительства России. Это позволит создать систему технического учета жилого фонда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Известия».

«Правительство поручило Минстрою проработать поправки в законопроект об изменениях в Жилищный кодекс. Они нужны для создания системы технического учета жилого фонда в стране. Об этом говорится в протоколе от 6 октября 2019 года за подписью и. о. директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Вячеслава Торсунова»,

— пишет издание.

Новая система техучета позволит осуществлять контроль за ветхими зданиями и выявлять наиболее нуждающиеся в капитальном ремонте дома. По словам ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчук, это необходимо, чтобы уменьшить количество аварийных зданий.

Поправки планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. В министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в настоящий момент они находятся на стадии проработки.