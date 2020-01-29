29 января 2020, 10:48
Общество

Выявлять нуждающиеся в капремонте дома будет проще

Новая система техучета позволит контролировать состояние жилого фонда

Поправки в Жилищный кодекс прорабатывает  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по поручению правительства России. Это позволит создать систему технического учета жилого фонда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Известия».

«Правительство поручило Минстрою проработать поправки в законопроект об изменениях в Жилищный кодекс. Они нужны для создания системы технического учета жилого фонда в стране. Об этом говорится в протоколе от 6 октября 2019 года за подписью и. о. директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Вячеслава Торсунова»,

— пишет издание.

Новая система техучета позволит осуществлять контроль за ветхими зданиями и выявлять наиболее нуждающиеся в капитальном ремонте дома. По словам  ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчук, это необходимо, чтобы уменьшить количество аварийных зданий. 

Поправки планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. В министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в настоящий момент они находятся на стадии проработки.

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Метки: 
Жилищный кодекс
поправки в закон
ветхий фонд
капитальный ремонт
новости россии
Министерство строительства