Жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру

Житель Карелии накопил долги по кредитным платежам и в пользу ресурсоснабжающих организаций. Производство о взыскании задолженности находилось в отделе судебных приставов по Кондопожскому району.

В счет погашения долга у мужчины удерживали часть зарплаты, пока он официально трудился. После его увольнения, пристав обратил взыскание на средства в кредитном учреждении. Также приставы направляли должника в центр занятости для поиска официальной работы и оформления статуса безработного для получения пособия.

Также пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении квартиры. Когда должник захотел продать недвижимость, то затея не удалась. Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов, должник вынужден был погасить задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

По сообщению УФССП по РК, за 2019 год в пользу жилищно-коммунальных служб взыскано порядка 283 млн рублей. В общей структуре остатка коммунальные платежи занимают более 21%.