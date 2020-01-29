Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.

В него вошли 12 человек. В частности, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Также в составе числятся руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - заместитель председателя штаба Анна Попова и гендиректор АО «Аэрофлот – российские авиалинии».

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