Выяснилось, когда экскурсоводам в Карелии выдадут аттестаты

Прошедшие квалификационные экзамены смогут получить соответствующие идентификационные карточки аттестаты уже завтра, 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

Документы выдадут экскурсоводам и гидам-переводчикам. Их ждут по адресу: Петрозаводск, улица Андропова, д. 2, 2 этаж, каб. №219, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00-14:00).

При себе аттестованным специалистам нужно иметь паспорт. Те, кто пока не прошел аттестацию, могут сделать это на следующем заседании комиссии. Но оно состоится уже в сентябре, то есть после окончания туристического сезона. // фото: www.freepik.com