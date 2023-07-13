Голосование на муниципальных выборах в Карелии будет проходить три дня

Многодневное голосование уже стало привычной практикой в России, а сами избиратели указывают на удобство этого формата. Трехдневное голосование не в новинку избирателям и в Карелии. Впервые опробованный в 2020 году, этот формат оказался востребован. Выборы традиционно проводятся в первой половине сентября – в разгар дачного сезона и летних отпусков. Для избирателя он более комфортный: больше возможностей выбрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок.

ДЭГ (дистанционное электронное голосование) для избирателей нашей республики – новшество. В этом году ЦИК России впервые согласовала применение этой формы голосования в Карелии в трех вновь образованных муниципальных округах: Беломорском, Питкярантском и Сегежском.

При принятии решения о согласовании ДЭГ ЦИК России учла ряд серьезных критериев, в том числе процент обладателей подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», обеспечение жителей доступом к сети Интернет, покрытие территорий сотовой связью. Карелия в очередной раз подтвердила свой статус передового региона в сфере информационных технологий.

Важно то, что ДЭГ не заменяет, а дополняет традиционную форму голосования на избирательных участках. Каждый избиратель выберет тот формат, который ему удобен.

Подать заявление на дистанционное электронное голосование через портал «Госуслуги» можно будет с 24 июля до 24:00 4 сентября 2023 года.



Голосование будет проходить с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября 2023 года на федеральном портале vybory.gov.ru

Избирателей, выбравших традиционный способ голосования, с 08:00 до 20:00 8, 9 и 10 сентября будут ждать на 68 избирательных участках Беломорского, Питкярантского и Сегежского муниципальных округов.

В Карелии на Единый день голосования 10 сентября 2023 г. назначены муниципальные выборы в трех муниципальных округах и 11 районах республики.

Подробно о выборах на официальных ресурсах Избиркома Карелии:

http://www.karel.izbirkom.ru/

https://vk.com/karelia_vybor

https://t.me/karelia_vibor