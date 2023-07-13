13 июля 2023, 07:12
«Зебра» на дороги поселка в Карелии вернулась по требованию прокурора
Разметку на дорогах в поселке Муезерский привели в порядок после вмешательства прокуратуры
Жительница поселка Муезерский не чувствовала себя в безопасности на дорогах и обратилась лично к прокурору Карелии Дмитрию Харченкову. Женщин не устраивала разметка, сообщили в надзорном ведомстве.
Проверка установила, что на пешеходных переходах она значительно повреждена и изношена, краска смылась и почти незаметна. В прокуратуре согласились, что отсутствие разметки влияет на безопасность дорожного движения.
Главе городского поселения внесли представление, его рассмотрели и удовлетворили, дорожную разметку на пешеходных переходах нанесли. // фото: прокуратура Карелии/ВКонтакте