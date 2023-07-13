«Зебра» на дороги поселка в Карелии вернулась по требованию прокурора

Жительница поселка Муезерский не чувствовала себя в безопасности на дорогах и обратилась лично к прокурору Карелии Дмитрию Харченкову. Женщин не устраивала разметка, сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка установила, что на пешеходных переходах она значительно повреждена и изношена, краска смылась и почти незаметна. В прокуратуре согласились, что отсутствие разметки влияет на безопасность дорожного движения.

Главе городского поселения внесли представление, его рассмотрели и удовлетворили, дорожную разметку на пешеходных переходах нанесли. // фото: прокуратура Карелии/ВКонтакте