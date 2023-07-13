Ни посылку отправить, ни коммуналку оплатить

— Составьте претензионное заявление на портале Госуслуг через личный кабинет, — сказала оператор.

— Какой еще личный кабинет, дочка, у меня все удобства на улице!

— возмутилась старушка.

Почта России в последние годы просто издевается над жителями сельской Карелии. По-другому этот стиль работы не назовешь. Посмотрим на эту проблему глазами граждан, поживающих в старинном селе Крошнозеро. Ни посылку отправить, и коммуналку оплатить. Транспорта нет. Ехать в райцентр на такси – 1000 рублей.

Это безобразие продолжается месяцами и годами. Кто следующий на закрытие поселковой почты? Говорят, поселок Эссойла… Подробности читайте здесь.