Корейцы придумали «Палку-чесалку» против комариных укусов. Смарт-гaджет Xiaomi, как уверяет производитель, «легко и быстро избавит от зуда после укуса насекомых».

Внешне это – небольшая палочка размером чуть больше авторучки. Производитель указал, что его нужно приложить к месту укуса и поддержать 10-15 секунд. Кожа нагреется под воздействием инфракрасной лампы, а виброимпульсы помассируют место укуса. По словам производителя, после этого зуд беспокоить не будет. Если он все же не пройдет, то ритуал можно повторить несколько раз.

На известной торговой интернет-площадке приборчик стоит более 1300 рублей. И тут уж каждый может сам решить: вложиться в «чесалку» или почесать укус дедовским способом – вручную. // Фото: jcomp / Freepik