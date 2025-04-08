Выяснили, кому россияне готовы давать деньги в долг

Жители России стали реже одалживать деньги родственникам и друзьям, а чаще финансово помогать коллегам, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Чаще всего одалживают средства родственникам (19%) и друзьям (18%). 8% опрошенных дают в долг коллегам. 46% никому не дают взаймы»,

- говорится в исследовании.

А в прошлом году в аналогичном исследовании на вопрос о готовности дать взаймы родственникам утвердительно отвечали 27% респондентов, еще 25% были готовы финансово поддержать друзей, а коллег по работе - лишь 6%.

Сегодня родственнику готовы одолжить в среднем 19 тысяч рублей, другу - 14,5 тысячи рублей, а коллеге - 8,2 тысячи рублей.

Каждый четвертый (26%) предпочтет занимать деньги у кредитной организации. Каждый десятый из опрошенных чаще занимает средства у родственников, 4% - у друзей, 1% - у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. Более половины респондентов (55%) не берут денег взаймы.

В исследовании, проведенном с 12 марта по 2 апреля текущего года, приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.