Выстрел из пистолета в магазине Петрозаводска аукнулся стрелявшему

Рано утром на одной из улиц Петрозаводска ровно 20 лет назад началась стрельба. К счастью, никто не пострадал. Молодой человек, которого быстро задержали милиционеры, объяснил причины своих поступков так: «Решил пострелять». Правда, место стрельбы по причине своего нетрезвого состояния выбрал несколько необычное. Сначала он хотел «пострелять» в помещении магазина «Ленторг», чем очень напугал продавцов, которые, наверное, не знали, что оружие в его руках газовое. Затем он отказался от своих намерений и зашел в соседний продовольственный магазин. В нем он и пальнул. Только по причине того, что пистолет был газовый, обошлось без жертв. Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны подоспел быстро, и милиционеры отвезли мужчину в Зарецкий ОВД. Пистолет у него отобрали и предоставили возможность посидеть и подумать – как и где в следующий раз шутить, чтобы не пугать людей.

В России 7 мая отмечают День радио. Несмотря на появившиеся в начале двухтысячных новейшие средства связи, радио даже тогда оставалось одним из самых любимых.

Журналисты в тот день отправились поздравить не известных ди-джеев с популярных радиостанций. А поехали в место необычное. Начальник радиостанции КГПУ Вячеслав Борисович Минин был радиолюбителем со стажем. Он увлекся радио еще будучи студентом, в 1956 году. Свою первую радиостанцию, как и все последующие, он смастерил сам. За все годы увлечения радио Вячеслав Борисович провел более 20 тысяч радиоконтактов. Особенно интересно было, по его мнению, разговаривать с радиолюбителями из бывшего СССР. А вообще, он разговаривал практически со всем миром: «У меня недостаточно стран из Южной Америки. Недостаточно стран из Центральной Африки. А остальное – начиная от Китая, Штаты, вся Европа, Индия, Юго-восточная Азия: Вьетнам, Корея, японцы».

Коллективную радиостанцию нашего педагогического университета Вячеслав Минин создал в 1985 году. И продолжал вместе со своими единомышленниками выходить в эфир и в 2002 году. Он считал, что это лучший способ общения с миром.

«В интернете, как правило, не слышишь живого голоса, - отметил Минин. – И нет этого ощущения непосредственного контакта, человеческого, когда слышишь интонации голоса. В интернете тоже можно включить звучок, но это будет немножко не то». Вячеслав Борисович жалел об одном. Не шли на радиостанцию студенты. Молодежь предпочитала компьютер. Но сомнений у него не было – радиолюбители еще долго будут выходить в эфир и радовать друг друга хорошими новостями: «Пока люди будут жить на земле, будет радио. Это безгранично, это всегда будет!»

Таким было 7 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.