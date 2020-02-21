Выставка уникальных репортажных фотографий открылась в Петрозаводске

Выставка фотографий «Гран-при по-русски» открылась 20 февраля в Городском выставочном зале Петрозаводска. На ней представлены около 500 репортажных снимков российских и советских фотожурналистов — лауреатов и призеров конкурса «World Press Photo» с 1955 по 2019 год.

На фотографиях отражена более чем полувековая история нашей страны, показаны различные события, которые происходили в мире в этот период, портреты известных личностей, государственных деятелей, спортивные победы и жизнь обычных людей.

На открытии выставки прошла экскурсия и лекция Василия Прудникова – российского фотожурналиста и издателя, куратора фотовыставок, автора и руководителя культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», мастера творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Также призер «World Press Photo» 2019 года Алена Кочеткова провела мастер-класс «Визуальное повествование: как создать образы и рассказать историю» для всех интересующихся фотографией. Алена отправила на конкурс серию своих фотографий, сюжетом для которых стала ее борьба с онкологическим заболеванием. Одна из этих фотографий получила награду.

Василий Прудников рассказал о своем проекте, поделился секретами репортажной съемки и историями создания некоторых снимков, представленных на выставке.

— Идея выставки родилась в 2010 году во время учебы на журфаке. Моим желанием было показать сначала таким же студентам, а потом и мировому сообществу снимки, за которые дают высокие награды, — сообщил фотожурналист.

— Для такого проекта я выбрал конкурс «World Press Photo», потому что он самый популярный среди фотографов. Этот конкурс имеет большую историю — он проводится с 1955 года, и ежегодно лучшие фотографии показывают во всех странах мира. В нем участвуют профессиональные фотографы из разных стран, где активно работает пресса. Работа советского фотографа впервые получила награду на этом конкурсе в 1956 году, и сразу «золото». Выставка с нее и начинается — это Сергей Преображенский, хроника ТАСС, на снимке изображен высокий баскетболист, который, не отрывая пяток от земли, закладывает в кольцо мяч.

С этого момента советские фотографы стали принимать в конкурсе активное участие и ежегодно получали награды. Но их участие, в отличие от зарубежных коллег, было ограничено строгим отбором. Фотосекция Союза журналистов СССР решала за фотографов, можно ли отправить работу на конкурс, — рассказал Василий Прудников.

Куратор выставки объяснил, чем отличается работа фотожурналиста от творчества обычного фотографа и по каким критериям отбираются лучшие фотографии на конкурсе «World Press Photo».

— Фотожурналист должен сделать такую фотографию, которая бы чем-то «зацепила», потому что таким образом он обращает внимание людей на различные явления и проблемы общества.

Организаторы конкурса «World Press Photo» как раз рассматривают работу фотожурналиста как работу хирурга, который вскрывает рану, только не на теле человека, а на теле общества. Многие из представленных здесь снимков нелицеприятные, порой жесткие. В этом и состоит миссия фотожурналиста — вскрыть таким образом проблемы и исцелить раны общества.

В СССР тоже существовал подобный конкурс — «Интерпресс-фото», который проходил под лозунгом: «Фотография за мир, гуманизм и дружбу между народами».

Василий Прудников провел экскурсию по выставке, рассказал об истории некоторых фотографий. На примере одного из снимков, изображающего футбольных болельщиков, объяснил важнейший принцип работы репортажного фотографа:

— В фотожурналистике есть такое устоявшееся выражение: «Снять гол без гола». Когда вы не видите на фотографии ни ворот, ни мяча, ни поля, только лица болельщиков. Но по ним все понимают, что только что произошло. Этот принцип работает везде — и на съемке войны, и на съемке социальных сюжетов.

Фотожурналисту приходится перевоплощаться, пробовать себя в различных профессиях. Например, Виталий Арутюнов в 1986 году фотографировал для РИА Новости профилактические работы на 101-метровом бетонном монументе «Родина-мать зовет». Для того чтобы вместе с рабочими залезть на памятник, ему пришлось сначала пройти альпинистскую подготовку.

Смотреть выставку Василий Прудников посоветовал, начиная от входа, потому что фотографии размещены в хронологическом порядке, и можно увидеть, как их содержание менялось в соответствии с состоянием общества.

Жители и гости Петрозаводска могут посещать выставку бесплатно. Она продлится до 15 марта, поэтому у нас еще достаточно времени, чтобы во всех деталях рассмотреть уникальные репортажные фотографии. (12+)

Хельга Белянцева