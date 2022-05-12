Выпускники «школы губернаторов» становятся врио руководителей регионов

Президент России Владимир Путин 10 мая принял отставку и назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов страны. Эксперты отмечают, пишет «Газета.ру», что трое (Юрий Зайцев – Марий Эл, Александр Соколов – Кировская область, Павел Малков – Рязанская область) прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов»). Владимир Мазур – главы Томской области – еще продолжает учебу в этом заведении. А молодой врио губернатора Саратовской области Бусаргин является финалистом еще одной «кузницы кадров», конкурса «Лидеры России».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский констатировал, что сбылись прогнозы политологов и экспертов. Он напомнил, что все отставки произошли в регионах, где в этом году планировались выборы, поэтому выглядят логичными.

- Произошедшие пять отставок произошли по разным причинам, так что выделить что-то общее в этих случаях достаточно трудно. Если же обсуждать кадровые назначения, то, мне кажется, что все они исходили из задачи управления регионом в достаточно сложных, прежде всего экономических, условиях. Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло – основным поставщиком кадров традиционно является «школа губернаторов». Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно, – говорит эксперт.

Если же говорить об основных приоритетах новых назначений, то, с точки зрения Потуремского, это эффективное управление регионами, и два важнейших направления подобной работы – экономика и социальная сфера. По его словам, задачи, которые ставит президент, и то, что происходит, в частности, сегодня на заседании правительства – это основной курс и федеральной, и региональной власти.

Напомним, что с момента запуска «школы губернаторов» в 2017 году 46 ее участников стали главами регионов России – это более половины всех губернаторов страны. С учетом новых врио 10 глав регионов – выпускники IV потока. Состоялось и первое назначение главой региона из V потока (Томская область). // Фото: www.ranepa.ru