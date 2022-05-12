12 мая 2022, 18:19
Политика

Выпускники «школы губернаторов» становятся врио руководителей регионов

Политолог рассказал, почему кузницей кадров стала программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС

Президент России Владимир Путин 10 мая принял отставку и назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов страны. Эксперты отмечают, пишет «Газета.ру», что трое (Юрий Зайцев – Марий Эл, Александр Соколов – Кировская область, Павел Малков – Рязанская область) прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов»). Владимир Мазур – главы Томской области – еще продолжает учебу в этом заведении. А молодой врио губернатора Саратовской области Бусаргин является финалистом еще одной «кузницы кадров», конкурса «Лидеры России».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский констатировал, что сбылись прогнозы политологов и экспертов. Он напомнил, что все отставки произошли в регионах, где в этом году планировались выборы, поэтому выглядят логичными.

- Произошедшие пять отставок произошли по разным причинам, так что выделить что-то общее в этих случаях достаточно трудно. Если же обсуждать кадровые назначения, то, мне кажется, что все они исходили из задачи управления регионом в достаточно сложных, прежде всего экономических, условиях. Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло – основным поставщиком кадров традиционно является «школа губернаторов». Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно,

– говорит эксперт.

Если же говорить об основных приоритетах новых назначений, то, с точки зрения Потуремского, это эффективное управление регионами, и два важнейших направления подобной работы – экономика и социальная сфера. По его словам, задачи, которые ставит президент, и то, что происходит, в частности, сегодня на заседании правительства – это основной курс и федеральной, и региональной власти.

Напомним, что с момента запуска «школы губернаторов» в 2017 году 46 ее участников стали главами регионов России – это более половины всех губернаторов страны. С учетом новых врио 10 глав регионов – выпускники IV потока. Состоялось и первое назначение главой региона из V потока (Томская область). // Фото: www.ranepa.ru

 

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ранхигс
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школа управления