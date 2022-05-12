Физинструкторы в детсадах могут получить право на досрочную пенсию

Педагоги-инструкторы по физической культуре в детских садах не имеют права на досрочный выход на пенсию. Такая возможность распространяется на воспитателей, которые проработали в дошкольных учреждениях 25 лет. Инструкторы по физкультуре и руководители физвоспитания к льготникам не относятся.

Карельские парламентарии считают, что педагогические работники должны иметь равные права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. В связи с этим депутаты подготовили обращение к вице-спикеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением уравнять в правах на досрочную пенсию воспитателей и инструкторов по физкультуре в детских садах.

Депутаты предложили включить должность инструктора по физической культуре в утверждаемый правительством РФ список профессий для получения досрочной пенсии педагогами, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Карелии. По мнению одного из авторов инициативы Ольги Шмаеник, это устранит социальное неравенство среди педагогов, которые работают в одной образовательной организации, повысит престиж и статус педагога-инструктора по физкультуре.

Проект обращения к Голиковой планируют рассмотреть на одном из парламентских комитетов. (фото rekvizit.info)