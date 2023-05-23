Выпускник на школьной линейке пытался перерезать горло однокласснице

На линейке по поводу последнего звонка в Иловле Волгоградской области 11-классник напал с ножом на девочку. Он пытался перерезать ей горло и ранил, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Жуткий инцидент попал на видео, которое распространили в соцсетях и Telegram-каналах. В кадре видно, как 17-летний школьник обхватывает рукой одноклассницу и приставляет нож к ее горлу, а потом проводит по шее. Ученица кричит, другие ребята оттаскивают от нее школьника.

По данным Telegram-канала Shot, старшеклассник был влюблен в пострадавшую девочку. При этом он даже не пытался признаться ей в своих чувствах, так как боялся подойти.

Правоохранители ведут проверку, подростка увезли в полицию. Ему окажут психологическую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает, у нее небольшая рана. // фото: «Петрозаводск говорит»