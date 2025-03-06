Выплаты по больничным существенно выросли в России

Выплаты по больничному листу в России в 2025 году увеличили до 5,7 тысячи рублей в день, сообщает агентство «Прайм». В 2024 году по больничному листу платили максимум чуть более 4000 рублей в день.

Резкие изменения объясняются увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Вот какую формулу используют для расчёта размера выплат по больничному: количество дней умножают на процент выплат по стажу; делят на 100; умножают на среднюю зарплату за 2 года.

Чтобы получить максимальную выплату по листку нетрудоспособности, необходимо официально отработать не менее 8 лет на одном предприятии, добавила Коваленко.

Ожидается, что в 2026 году лимит пособия по болезни увеличится до 6800 рублей в день.