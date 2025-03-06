06 марта 2025, 20:35
Выплаты по больничным существенно выросли в России
Изменения объясняются увеличением минимального размера оплаты труда
Фото: katemangostar / Freepik
Выплаты по больничному листу в России в 2025 году увеличили до 5,7 тысячи рублей в день, сообщает агентство «Прайм». В 2024 году по больничному листу платили максимум чуть более 4000 рублей в день.
Резкие изменения объясняются увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Вот какую формулу используют для расчёта размера выплат по больничному: количество дней умножают на процент выплат по стажу; делят на 100; умножают на среднюю зарплату за 2 года.
Чтобы получить максимальную выплату по листку нетрудоспособности, необходимо официально отработать не менее 8 лет на одном предприятии, добавила Коваленко.
Ожидается, что в 2026 году лимит пособия по болезни увеличится до 6800 рублей в день.