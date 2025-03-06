Коврики для лимузина стоят как поддержанный автомобиль «Лада»

В России комплект ковриков в лимузин Aurus Senat стоит целое состояние – близка к миллиону за комплект. На астрономическую цену аксессуара для автомобиля обратило внимание издание «Авто Mail».

Один коврик в салон для передних пассажиров стоит 110 тысяч, для задних кресел – 183,9 тысяч, коврик в багажник обойдется в 195,5 тысяч. Итого 783,3 тысячи рублей. Можно подобрать и вариант дешевле за 635 тысяч из ковролина.

На отечественном рынке этот люксовый лимузин остается одним из самых дорогих автомобилей.

В рознице цена за Aurus Senat 2025 года выпуска на сайтах начинается от 42 миллионов, поддержанные можно найти от 27 млн рублей. При этом количество объявлений ограничено, а новые доступны по предзаказу.