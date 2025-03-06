06 марта 2025, 14:03
Россия

Игрушки с гробами потребовали проверить в России

В Госдуме узнали про кукол из серии «Монстер Хай» и обратились в Роспотребнадзор
фото: freepik.com/ drobotdean

Роспотребнадзор просят проверить игрушки-страшилки, в комплекте к которым прилагается гроб. Их продают в магазинах детских товаров, причем на коробке указана возрастная маркировка +4. Об этом сообщает РИА Новости. На маркетплейсах также можно найти подобные игрушки и комплекты мебели к куклам.

Провести проверку законности продажи кукол из серии «Монстер Хай» попросил депутат Госдумы Алексей Говырин после полученного обращения в соцсети.

Парламентарий считает, что подобные игрушки могут навредить психическому здоровью ребенка. Поэтому он просит Роспотребнадзор проверить безопасны ли куклы с гробами и законно ли их продавать.

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Метки: 
игрушки
кукла
гроб
Роспотребнадзор