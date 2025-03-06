Игрушки с гробами потребовали проверить в России

Роспотребнадзор просят проверить игрушки-страшилки, в комплекте к которым прилагается гроб. Их продают в магазинах детских товаров, причем на коробке указана возрастная маркировка +4. Об этом сообщает РИА Новости. На маркетплейсах также можно найти подобные игрушки и комплекты мебели к куклам.

Провести проверку законности продажи кукол из серии «Монстер Хай» попросил депутат Госдумы Алексей Говырин после полученного обращения в соцсети.

Парламентарий считает, что подобные игрушки могут навредить психическому здоровью ребенка. Поэтому он просит Роспотребнадзор проверить безопасны ли куклы с гробами и законно ли их продавать.