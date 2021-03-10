Выплаты на детей в России будут начислять по-новому

Глава государства изменил порядок предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи. Предполагается, что пособия будут назначаться более адресно. Указ подписал президент Владимир Путин

Выплата может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Как пишет «Парламентская газета», если размер среднедушевого дохода семьи, который рассчитан с учетом выплаты в размере 50% от прожиточного минимума ребенка, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата устанавливается в размере 75% от прожиточного минимума для детей.

Если среднедушевой доход семьи, который рассчитан с учетом выплаты в 75% прожиточного минимума для детей, не дотягивает до прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100%.

Размер выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за выплатой, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. Перерасчет производится по заявлению, которое необходимо подать после 1 апреля 2021 года. (фото dvnovosti.ru)