Минфин обвинил руководство Сортавалы в раздутом штате чиновников

Министр финансов Карелии Елена Антошина обвинила руководство Сортавальского городского поселения в том, что муниципалитет не вписывается в нормативы, связанные с содержанием муниципальных чиновников.

Так, по данным Минфина, в администрации Сортавальского городского поселения вместо «нормативных» 11 человек трудится 17 чиновников.

На зарплату сортавальских чиновников в 2020 году было истрачено 17,1 миллион рублей. По мнению Антошиной, перерасход средств на эти цели составляет 11,6 миллионов рублей. Она сообщила, что перерасход средств демонстрирует и Кааламское сельское поселение, которое превысило нормативы по содержанию чиновников на 148% или на 958 тысяч рублей.

Антошина сообщила, что в бюджет Кааламского поселения в прошлом году поступило 5,7 миллиона рублей, из которых 2,9 миллиона рублей было истрачено на содержание администрации.

В Сортавальском городском поселении считают, что данные Минфина не соответствуют реальности. В Сортавале настаивают, что в городской администрации трудятся 13 человек.

Глава республики предложил собрать отдельное совещание и разобраться, почему в Сортавальском районе не вписываются в нормативы и что с этим делать. (фото svobos.ru)