Выходные в мае предложили удлинить за счет сокращения новогодних

Сократить отдых на новогодних каникулах и увеличить выходные в мае вновь предлагают в России. Проект закона о длинных майских, с 1 по 9 число, внесли в Госдуму. Об этом журналистам рассказал депутат Владислав Даванков.

Законопроект предлагает перенести на май четыре дня с конца новогодних праздников, передает ТАСС.

В случае одобрения инициативы, в этом году россиян могут ждать длинные весенние каникулы. По словам парламентария, регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но возможность не используют. // фото «Петрозаводск говорит»