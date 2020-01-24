Выходные: Кошкин день, каток, Фестиваль сказок и ведущие дизайнеры

В пятницу, 24 января, стартует фестиваль «Петрозаводск – столица российского дизайна-2020». В рамках фестиваля в столице Карелии пройдут выставка в Музее изобразительных искусств и стратегическая сессия. Открытие выставки «VICTORIA DESIGN AWARDS ДИЗАЙН РОССИИ 2020» состоится 24 января в 16 часов и станет первым мероприятием фестиваля. На ней будут представлены работы ведущих российских дизайнеров мирового уровня в сферах графического, промышленного, средового дизайна, дизайна моды, а также предметного дизайна. Конкурс объединил дизайнеров, художников и ремесленников более чем из 30 городов России (6+).

В 18:00 в Ресурсном медиацентре карелов, вепсов, финнов состоится «Умная пятница» – вечер лекций по 20 минут, посвященных коренным народам (проживающим не только в Карелии), их культуре и традициям, литературе и языкам, истории и современному положению в мире. В роли лекторов выступают эксперты и профессионалы из разных областей: науки и культуры, образования и бизнеса, общественники и носители языка (18+).

В 19:00 в большом зале Карельской государственной филармонии можно послушать «последнего романтика советской музыки» Микаэла Таривердиева. В программе: концерт для альта с оркестром. Прозвучит музыка к кинофильмам: «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Король-олень», «Судьба резидента», «Ольга Сергеевна» и другим. Исполнители: Симфонический оркестр филармонии. Солисты: лауреат международных конкурсов Денис Дорофеев (альт), Андрей Господарев (баритон) (0+).

С 24 по 26 января в арт-зале Культурно-досугового центра на Древлянке состоится фестиваль новогодних детских сказок «На виражах чудес». В программе театральные постановки младших классов (7-11 лет). Жюри выберет победителей в двух категориях: продолжительностью от пяти до 20 минут и от 45 минут до часа. Оценивать будут режиссерские решения, костюмы и дизайн спектакля, его музыкальное оформление, артистизм юных актеров, оригинальность исполнения, а также авторскую идею. Программу можно посмотреть здесь (0+).

До 26 января продлится 1-й этап Чемпионата России по автомобильному спорту – ралли «Карелия 2020» и 1-й этап Кубка Республики Карелия. В соревнованиях предварительно примут участие 39 экипажей. Трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 403 км, 122 км из которых – это дистанция 10 СУ. Покрытие трассы ралли – снежно-ледовое (основа – гравий, грунт). Соревнования традиционно пройдут в Лахденпохском районе (18+).

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В субботу, 25 января, в 11:00 в отеле «Фрегат» (пр. Карла Маркса, 1А) в рамках фестиваля «Петрозаводск – столица российского дизайна-2020» состоится стратегическая сессия. Принять в ней участие приглашают всех, кто интересуется современными тенденциями в сфере дизайна. Специалисты в области дизайна, руководители креативных проектов из Карелии и Москвы поделятся своими идеями и расскажут об опыте работы. В финале стратегической сессии будет дан старт регионального этапа конкурса «Придумано и сделано в России» – «Придумано и сделано в Карелии» (18+).

С 12:00 до 18:00 на 0-м этаже второй очереди ТРК «ЛОТОС PLAZA» пройдет благотворительная выставка-раздача бездомных кошек Первого петрозаводского приюта. В 14:00 начнется семейный праздник с призами и подарками от генерального партнера события. У вас будет возможность выбрать питомца для своей семьи. Как утверждают специалисты, бывшие бездомные животные, нашедшие новый кров и добрых хозяев, как правило, отвечают им большей лаской и вниманием, чем избалованные домашние любимцы (0+).

В 15:00 в основном здании Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева (ул. Мичуринская, 5) состоится открытие Культурно-образовательного проекта 2020 года. Проект «Вместе – Together!» посвящен 100-летию Карелии. В праздничном открытии примут участие творческие коллективы школы, родители обучающихся, члены попечительского совета и гости учреждения. Вход свободный (0+).

В 17:00 в Детской музыкально-хоровой школе состоится концерт в рамках проекта «Одаренным детям музыкально-хоровой школы». Ежегодно, в январе, в концертном зале школы выступают музыканты, которых хорошо знают не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. В этом году свое творчество подарит всем присутствующим лауреат всероссийских и международных конкурсов – ансамбль народной песни «Зоряйне». Стоимость билета: 100 р. Собранные в ходе проведения концерта средства будут направлены в Стипендиальный фонд Детской музыкально-хоровой школы (6+).

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В воскресенье, 26 января, в 12:00 состоится торжественное открытие ледовой площадки в Губернаторском парке — вот уже седьмой год подряд она дарит гостям возможность бесплатного катания и участия в творческих, образовательных и благотворительных программах. Каток организован при поддержке энергетиков ПАО «ТГК-1» и КРОМО «Молодежные инициативы». Можно будет попить чая с имбирным печеньем, поучаствовать в квесте «Старый новый год», сделать аквагрим (0+).

В 14:00 Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова (пр. Октябрьский, 7) приглашает на презентацию книги стихов Валерия Лопаткина, заонежского поэта. В сборнике «Душа моя» поэт воспевает красоту родного края (6+).

В 15:00 Национальная библиотека Республики Карелия в рамках проекта «Читайте улицы как книги» впервые представляет пешеходную экскурсию по маршруту «Литературный Петрозаводск, XVIII – начало XX века». Экскурсанты пройдут литературной тропой от памятника А. С. Пушкину до памятника первому олонецкому губернатору – Г. Р. Державину. Экскурсанты увидят места, где жили и творили, работали, учились и выступали сказители, поэты, писатели, драматурги. Справки и запись по телефону: (8142) 78-28-76 (многоканальный), добавочный 141. Приглашаются все желающие (0+).

В 18:00 в концертном зале Петровского дворца состоится BEST DANCE SHOW. На концерте будут представлены лучшие коллективы современной и альтернативной хореографии нашей республики в полном составе, на одной сцене, и их лучшие номера и шоу-программы. Ожидаются выступления 11 коллективов, час непрерывных танцевальных шоу-программ, номеров и представлений (18+).

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Выставка известного карельского художника Бориса Акбулатова открылась в Доме ремесел (ул. Кирова, 13). В экспозиции «Заонежье – Рим» представлены живопись и графика. Борис Акбулатов в течение последних двадцати лет занимался художественным исследованием уникального Заонежского полуострова. Результатом этой большой работы стали десятки, сотни зарисовок, этюдов, живописных полотен, акварелей, пастелей, графических листов. В экспозиции «Заонежье – Рим» представлена вся красота заонежского пейзажа (0+).

В Городском выставочном зале доступна новая экспозиция «Авангард ХХ век». На ней представлено более 50 цветных литографий, а также информационные стенды, раскрывающие особенности художественного направления и его ответвлений. Выставка позволит проследить развитие искусства на протяжении всего ХХ века. Посетители смогут увидеть работы не только признанных авторов, таких как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Хуан Миро, Марк Шагал, но и произведения менее известных художников, позволяющие проследить становление искусства авангарда по всему земному шару (0+).

Веселых и насыщенных выходных!