Начались съемки фильма «Бэтмен»

Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма «Бэтмен», сообщает kinoafisha.info.

Актер Джеффри Райт, известный по сериалу «Мир Дикого Запада», который должен исполнить роль комиссара Джима Гордона, написал в соцсети: «Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм», – пишет Райт.

Готэм-Сити – это вымышленный город, в котором происходит действие историй о Бэтмене.

Вероятнее всего, съемочный процесс уже стартовал, делает вывод издание. Тем более, что ранее уже сообщалось, что съемки кинокартины могут начаться в январе 2020 года.

Также, как пишет РИА Новости, в соцсетях появились фотографии автомобилей, на которых есть обозначение «Готэм», которые могут быть задействованы в съемках.

Предполагается, что в фильме будут сниматься Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.

Ожидается, что на российские экраны лента выйдет 24 июня 2021 года.

Фото РИА Новости (предоставлено компанией «Каро-Премьер»)