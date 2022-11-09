09 ноября 2022, 07:23
Мир

Вычислена дата краха цивилизации на Земле

Вычислительная машина спрогнозировала, что деятельность людей приведет к вымиранию человечества. Крах прогнозируется в этом веке

Суперкомпьютер World One определил дату вымирания человечества. Крах цивилизации произойдет в 2050 году, пишет МК со ссылкой на британское издание The Daily Star  Среди причин апокалипсиса называется загрязнение окружающей среды и его негативные последствия – то, что связано с деятельностью людей.

По данным техники, предназначенной для прогнозирования цивилизационных закономерностей, на нашей планете примерно с 2040 по 2050 год перестанет существовать цивилизованная жизнь. Ситуацию с вымиранием не изменит ни контроль рождаемости, ни переход на экологически чистые автомобили.

Ранее World One прогнозировал, что 2020 год будет крайне сложным, а состояние планеты «крайне критическим». (фото unsplash.com, Andrew Neel)

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