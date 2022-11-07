Людям впервые в истории перелили искусственную кровь

Впервые в истории человечества проходят испытания, в ходе которых добровольцам перелили искусственную кровь. Ее клетки британские ученые вырастили в лаборатории, передает The Guardian.

Кровь перелили добровольцам в ходе клинического исследования Restore. Эритроциты вырастили из стволовых клеток, ранее взятых у доноров. Такой опыт – первый в истории, ранее искусственную кровь не переливали человеку.

Метод может стать революционным для лечения пациентов с заболеваниями крови. Выращенная кровь поможет больным анемией, людям с редкими группами крови. Да и в целом увеличение объемов донорской крови для переливания – это необходимость. // Фото: Shutterstock.com