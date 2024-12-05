Выбор редакции: Сокращение населения, большие зарплаты, дело врача

Рождаемость падает, а смертность растет в республике.

В суде завершились прения сторон по уголовному делу против врача-диетолога республиканской больницы Людмилы Балашовой, обвиняемой в получении взяток от ООО «Диетгрупп».

Карелиястат назвал отрасли, в которых в республике выплачиваются самые большие зарплаты.

Верховный суд Карелии оставил бывшего мэра Владимира Любарского за решеткой. Защита экс-главы Петрозаводска просила о домашнем аресте. Мотивировали это тем, что при таком варианте Любарский мог бы завершить прохождение медкомиссии на получение инвалидности. Но суд не стал менять меру пресечения.

Глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин прокомментировал ситуацию с пострадавшим мальчиком и наказанием тренера. Тренер тяжело переживает случившееся, ей требуется время для эмоционального восстановления. Вопрос о дисквалификации или увольнении, по его словам, не рассматривается.

Бывшего директора УК из Карелии задержали на юге. Следователи считают, что он вывел более 5,4 млн рублей со счетов организаций себе.

В Онежском озере произошло ЧП. Перевернулась лодка с двумя рыбаками. Всех спасли.

Проект со строительством нового предприятия на Древлянке поставили на паузу из-за суммы компенсации за снос деревьев на участке. Карельский министр назвал ее «заградительной» и вспомнил о молодежи.

Родители маленьких кондопожан узнали о планах чиновников закрыть один из корпусов детского садика. За помощью они обратились к депутату, а ту попросила прокурора защитить интересы малышей.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.