Корпус детского сада хотят закрыть в карельском городе

Родители сообщили депутату карельского парламента Эмилии Слабуновой о планах администрации Кондопожского района закрыть корпус детского сада №9 «Колосок» и перевести воспитанников в другие корпуса. Парламентарий обратилась в прокуратуру.

Родители волнуются за адаптацию детей и доступность других корпусов. Девятый корпус является единственным подразделением детского сада в привокзальном районе Кондопоги, другие расположены на значительном расстоянии от района.

Родители указывают на то, что в городе нет общественного транспорта, а автомобили есть не во всех семьях.

«Доставка ребенка в детский сад потребует много времени, в том числе в неблагоприятных погодных условиях, и в случае, если в семье есть еще младшие школьники, которых надо сопровождать до образовательного учреждения»,

- говорится в обращении Слабуновой прокурору Дмитрию Харченкову.

За последние годы из 14 корпусов садика «Колосок» 6 уже закрыты. По мнению депутата, это осложняет ситуацию с доступностью дошкольного образования, усугубляет демографическую ситуацию и негативно сказывается на настроении общества в городе.

Депутат просит прокурора принять превентивные меры и не дать закрыть корпус детского садика. // фото unsplash.com