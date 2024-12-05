Если свет погас, то жизнь застывает надолго

Текст, фото: Алина Гапеева

Да будет тьма

После сильного ветра в ноябре тысячи жителей Карелии остались без света. Разгулявшаяся стихия прибавила хлопот всем: энергетики восстанавливают линии электропередачи, прокуратура разбирается с причинами электрического коллапса, а люди подсчитывают количество сгоревшей техники и испорченных продуктов.

«Тарифы на электричество растут, а качество услуги падает»,

— возмущается народ.

Непогода и недостаточный уровень подготовки электрохозяйства стали главными причинами «конца света» в Лахденпохском районе. Перебои с электричеством также испытали жители Пряжинского района. В поселке Кинелахта заодно с электричеством пропала и телефонная связь.

«Это просто ужасно. Вчера пережили 3 часа без света, позавчера - 8 часов, а 17 ноября -16 часов находились в потемках. Ветра дали шороху, лесные дороги возле поселка работники лесничества сами убирают от деревьев, чтобы можно было к озеру подъехать — арендаторов сейчас нет на этих участках".

"У нас, если надолго отключается свет, то телефонная связь пропадает. Случись что, никуда не сообщить! Это очень большая проблема. Стационарный телефон замолкает через 2 часа, а мобильник — спустя полдня. Хотя, когда устанавливали вышку сотовой связи, нас убеждали, что аккумуляторы будут выдерживать до трех суток — вот и нет. Люди ведь не зря волнуются, знают, что если в Кинелахте свет потух, то быстро не сделают. Мы надеялись, что с мобильной связью такого не произойдет, да где там…",— жалуются жители Кинелахты.

В случае «конца света» кинелахтинцы просто-напросто оказываются оторванными от внешнего мира. Своевременная помощь при чрезвычайных ситуациях им становится недоступна. Сами понимаете, выбор невелик: или отправлять гонца за подмогой на большую землю (в Ведлозеро за 24 километра по прямой), или сидеть и молиться.

Полный аут

Понятно, что комфорт во многом зависит от электричества. Сейчас почти каждый дом нашпигован электроприборами, от чайника до теплых полов. Отсутствие света, даже на короткое время, приводит к катастрофическим последствиям: не работают магазины, не доятся коровы, не работают системы канализации и водоснабжения. Приостанавливают работу почти все учреждения. В поликлиниках и больницах большая часть оборудования для диагностики заболеваний становится бесполезной. Врачам ничего не останется делать, как ставить диагнозы «на глаз», как в прошлом веке.

Во времена развития робототехники и искусственного интеллекта картина «Погружение во тьму» граждан не вдохновляет. Скачки напряжения в сети уничтожают бытовую технику. Согласно ГОСТ 29322-2014, номинальное значение напряжения в сети составляет 230 вольт (В). Допустимое отклонение в меньшую сторону от номинала — минус десять процентов. Предельно допустимое низкое напряжение в бытовой сети — 198 В.

В Новой Вилге у людей из-за скачков напряжения нередко «летят» бытовые приборы.

«Всему виной низкое напряжение в сети. Замеры показывали 160 вольт. Все выходит из строя, перегорает: насосы, телевизоры, холодильники»,

— рассказал о ситуации, связанной с электроснабжением, Дмитрий Шеверталов.

По закону возмещать ущерб за испорченную технику потребителей должны энергоснабжающие компании. При возникновении такой ситуации специалисты рекомендовали в первую очередь вызвать аварийную ремонтную бригаду, чтобы зафиксировать факт скачка напряжения и устранить последствия. После этого хозяину квартиры необходимо вызвать сотрудника управляющей компании и составить акт причинения вреда имуществу. В Федеральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 25.10.2024) "Об электроэнергетике" много говорится про гарантию надежного обеспечения потребителей электрической энергией, том числе об ее надежности и качестве.

Резкие колебания напряжения в электрической сети могут вызвать аварийные режимы, которые становятся причиной возгораний. Поэтому сгоревший чайник или ресивер — это еще цветочки.

«Повторяется печальная история 2019-2021 годов. с систематическим авариями на линиях электроснабжения поселка, которые по вине сетевых компаний привели к возгораниям и пожарам в частных домах Новой Вилги, в частности, на улице Западной. Похоже, трагические события для сетевых электроснабжающих компаний не привели руководство АО "ПСК" (ТНС) к должным выводам и ждут особого внимания со стороны правоохранительных органов»,

— написал Борис Сафин

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" на гневные комментарии в соцсети ответил, что через Республику Карелия прошел мощный циклон с порывистым ветром и мокрым снегом, который стал причиной повреждений ЛЭП, в том числе и в Прионежском районе. Деревья падают из-за пределов охранных зон ЛЭП на провода. Это приводит к отключениям электроэнергии, в том числе повторным...

Эпопея длиною в год

Не удивительно, что жители Пряжинского района оказались в числе тех, кто возмущается работой компании «Россети». Они так же, как и многие другие потребители, испытывают большие неудобства, связанные с электричеством, вернее, его отсутствием.

Вот, например, жители села Крошнозеро совместно с местной администрацией написали письмо в «Россети», в котором просили заменить оголенные провода на СИПы (самонесущий изолированный провод), расчистить линию электропередачи, где происходят постоянные замыкания. А также просили проверить электростанцию на техническую исправность из-за частых отключений. Ответ не заставил себя долго ждать.

«В ответ на ваше обращение от 26.10.2023 года производственное отделение «Южно-Карельские электрические сети» Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» сообщает следующее: работы по расчистке просек в пролете опор №6-17 ВЛ-10 кВ Л-811-9, ревизии автомата в ТП-37 запланированы на декабрь 2023 года»,

— заверил крошнозерцев в письменном ответе главный инженер С.Е. Рой.

Назначенная энергетиками дата давно миновала, обещание превратилось в формальную отписку: ничего не было сделано. Крошнозерцы продолжали испытывать постоянные перебои с электричеством и наблюдать мощные салюты от искрящихся проводов. Через год они вновь отправили депешу электрикам в Пряжу.

«Письмо от Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" ПАО "ЮКЭС" поступило в адрес администрации района, до которой мы довели проблемы, перечисленные жителями села. Там написано: работы по ревизии автомата в ТП-37 выполнены, капитальный ремонт Л-8П-9 запланирован в рамках ремонтной программы 2025 года; работы по опиловке древесно-кустарниковой растительности и вырубке угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ 0,4 кв от ТП-20 будут запланированы в рамках эксплуатационных работ 4 квартала 2024 года», — ознакомила крошнозерцев с ответом энергетиков глава Крошнозерской администрации Любовь Пономарева.

Всем понятно, что с увеличением и так огромной нагрузки на электросети, необходимо увеличить финансирование на оборудование, обслуживание, на зарплаты работников.

«А что в реальности: денег нет, людей нет! Полная "отпимизация"! Количество домов растет, число подключений тоже, люди все больше покупают новой бытовой техники для удобства жизни. И для всего этого нужна электроэнергия! Много электроэнергии! А что мы имеем: старые падающие столбы, оголенные провода, маломощные электроподстанции, которые используются еще с советских временах. Платежи растут, а качество подачи электроэнергии все хуже и хуже»,

— опубликовала в соцсети крик души жительница села Крошнозеро.

Нашли стрелочника

Люди обрывают телефон компании «Россети» во время светопреставления. Диспетчер N–го участка объяснил, что аварий много, и люди работают на износ.

«У нас раньше 12 человек было на участке, а осталось всего шесть. Людей нет. Никто не хочет идти в энергетику. Работа – не позавидуешь: в любой момент могут выдернуть из дома. Погода не спрашивает, праздник или выходной. Расчищать завалы, по уши в снегу, иногда приходится целую ночь. Да и работаем мы почти без выходных»,

— рассказал энергетик.

Как всегда, причины просты: нет денег, нет людей…

Тарифы растут, а качество поставляемой электроэнергии все хуже и хуже. Люди надеются, что «конец света» в их жизни не наступит, но свечи и керосинки держат на антресолях. А вдруг ветер подует?..