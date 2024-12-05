Группа «Ива Нова»: «Мы всегда чувствовали, что наводим мосты»

Текст: Марина Бедорфас

Группа «Ива Нова» отметила свой 22-й день рождения, в их праздничный музыкальный тур попал Петрозаводск. Артисты рассказали, что любят Карелию и выступают здесь уже 20 лет. После почти двухчасового концерта девушки любезно дали нам интервью.

«Раньше в Петрозаводске было больше фестивалей. И мы постоянно приезжали. Мы всегда в Петербурге считали, что у вас в карельской столице молодежь очень крутая, продвинутая, и одевались тут всегда моднее, всегда много народу было на концертах, и клубов много было, где могли играть фестивальные программы. Мы любим Петрозаводск»,

- рассказала Катя Федорова, барабанщица.

У «Ива Нова» за 22 года творчества родилось много разных проектов. Например, у группы есть свои автобусные путешествия. В тур они берут не только близких, но и своих поклонников. И в Карелию они приезжали на концерты целыми автобусами.

«Автобусные путешествия с поклонниками мы делаем уже 17 лет. Сначала это были маршруты из Петербурга - мы ездили туда, куда можно доехать одним днем на автобусе. Потом поездки стали занимать целые выходные, мы стали ночевать в городах - вот так уже мы привезли людей в Петрозаводск. Несколько лет назад наши москвичи попросили нас организовывать такие путешествия и из Москвы тоже. Так мы объездили еще больше городов и даже вывезли поклонников заграницу: Рига, Таллинн, Хельсинки и так далее.

В автобусе — семьи, поклонники, друзья. Это формат путешествия, когда есть и концерт, и экскурсии, и прогулки, и совместная афтепати. И людям нравится. Они начинают дружить и общаться уже вне этих поездок. У нас во время таких туров даже новые пары складываются. Это не наша идея, мы ее подсмотрели, но у нас она прижилась»,

- продолжила Анастасия Постникова, вокалистка.

Еще один веселый новогодний проект группы — это «Похмельная вечеринка».

«Мы несколько лет подряд играли концерты 31 декабря. А потом в клубе, в котором мы хотели выступить, говорят: «Занято. А сыграйте 1 января!» Да кто же на концерт 1-го пойдет, подумали мы? А нам говорят, что это намного лучше, чем 31 декабря. Мы решили попробовать, и нам понравилось. Многие на такие вечеринки приходят семьями»,

- поделилась аккордеонист Наталия Потапенко.

«Первого января народ к вечеру проснулся, и хочется еще куда-то пойти, продлить праздник, встретиться с друзьями — где тусоваться?! И смех-то был еще в том, что не все группы могут выйти на сцену 1 января и работать. Некоторые отмечают так, что тяжело глаза открыть на следующий день. Мы же проводим Новогоднюю ночь чаще спокойно, по-семейному. А теперь мы стали устраивать вторую Похмельную вечеринку - 3 января в Москве»,

- продолжает Анастасия Постникова.

Зрители всегда наблюдают за выступлением, а артисты - за своей публикой. «Ива Нова» тоже это делают и отмечают, что слушатели везде очень разные.

«Например, Сибирь. Лет 13 назад, когда мы приехали туда впервые, меня впечатлила такая мгновенная искренность сибиряков. Они очень быстро открывались по сравнению с Питером и Москвой. Москва для нас, честно я вам скажу - я же могу честно говорить? - самый сложный город. Он так перенасыщен мероприятиями, событиями, концертами, что оставаться голодным в нем невозможно. А сибиряки в то время были как раз голодными до событий. И было ощущение, что у них нет «передоза» концертов и музыки. А северян, например, обычно приходится долго раскачивать.

Ой, а вот в Бельгии у нас были концерт, когда люди сидели и даже не шевелились. Это нас очень впечатлило. Мы играем и не понимаем, нравится или совсем не нравится? Внутри появляется какой-то страх, неуверенность - мы что, плохо играем, но они слишком вежливые, чтобы уйти?!

Но потом я вижу, что кто-то все-таки сидит и качает ножкой. И после концерта нам организаторы говорят: «Вы что, они качали ножкой — это, значит, что полный восторг. Это считайте, что они в пляс пустились!». А потом подходят, общаются, диски покупают.

На гастролях в Китае мы вызвали большой интерес, но реакция слушателей была очень необычной и неожиданной. Китайцы практически не двигались во время нашего концерта, но после каждой песни одобрительно верещали такими высокими голосами. А еще нам сказали, что если они снимают видео (все были с телефонами в руках), то, значит, им очень нравится»,

- рассказала вокалистка.

Последние два года стали сложным испытанием для многих людей и, конечно, для артистов, которым нужно выходить на сцену, что-то говорить, общаться со зрителями, петь и развлекать. Как это делать, когда где-то гремят взрывы и выстрелы, гибнут люди? И об этом мы тоже поговорили с «Ива Нова».

«За последние два года жизнь очень изменилась, и мы чувствуем, что несем и будем нести тяжесть происходящего еще долго. Летом 2022 года наша группа успела съездить в Европу на гастроли, потом у нас был еще один тур осенью. А дальше стало все сложнее и сложнее. И это, увы, закономерно. В России мы никогда не были популярны - ведь наших песен нет на радио. Глобально для нашей большой страны — мы незамеченный коллектив. Сейчас это даже плюс.

А в Европе мы очень востребованны своим колоритом, музыкальной эклектичностью, в какой-то мере экзотичностью - мы всегда поем на русском языке. Но с 2023 там начались проблемы с организацией концертов: одни организаторы сами решают поддерживать так называемую «отмену русской культуры», другие испытывают давление и не решаются идти на перекор, ведь концерты - это их бизнес, и они говорят, что, мол, лучше подождем. Третьи же наоборот заявляют: «Мы за культуру и вне политики!» Мы всегда на гастролях чувствовали себя теми, кто наводит мосты. Мы транслировали им настоящую и живую Россию, а не ту, что им показывают по телевизору и в которую нас даже здесь пытаются заставить поверить.

Вы знаете, у нас был концерт через день после начала боевых действий. Играли мы в частном клубе в Питере. Мы сами продавали билеты, поэтому знали каждого, кто придет, их было около ста человек. И мы не понимали: играть или не играть. 25 февраля собрались на репетицию и ждали, что люди начнут сдавать билеты. Мы были в растерянности. Но в итоге решили сыграть этот концерт - билеты никто не сдал. В начала в зале стояла тишина, нам было сложно начинать, а говорить мы вообще не знали что. Было ощущение полной замороженности.

Мы чувствовали, что публика онемевшая, оглушенная, как и мы. И те, кто обычно танцевал, не понимали, что им делать. Казалось, что нужно затаиться, зарыться, спрятаться, не дышать. Кто-то должен был дать разрешение, что мы можем жить. А его внутри не было. Но вместе мы смогли себя растормошить. И во втором отделении концерта публика уже танцевала так, как никогда. С большим отрывом. Нам нужно продолжать жить, оставаться собой, пережить все это и оставить что-то после себя. На некоторых концертах той весной люди просто рыдали».

На концерте в Петрозаводске звучала песня «Дезертир». Когда ее объявили, многие могли подумать, что эта композиция написана на злобу дня. Но это оказалось не так.

«Песня «Дезертир» написана в год ковида. Это философская история — про бытие артиста. Под светом софитов ты на прицеле: тебя наделяют силой или втаптывают в грязь, любят или неавидят, превозносят или уничтожают, причем это может измениться очень быстро. Сейчас эта песня может звучать как провокация. Нужно слушать текст, вдумываться - не все это делают. Так часто бывает: песня написана давно, а при новых обстоятельствах она начинает резонировать иначе. В этом магия творчества. И это именно тот случай.

Когда началась эта военная операция, я вообще ничего не могла писать. Онемение. Год точно. Я ничего не могла сформулировать, все казалось мизерным, ничтожным, не имеющим значения. Потом прошло время — отпустило. Я заметила, что у творческих людей было два типа реакции — кого-то прорвало, а кого-то накрыло», - уточнила Анастасия Постникова.

В декабре артистки будут презентовать свой новый альбом «Многонастут», над которым работали четыре года. В дань футуристам они написали эту фразу в одно слово. Это строчка из песни «Дезертир». Они шутят, что, как слонихи, уже по традиции «рожают» альбом раз в четыре года. А потом уточняют: «На самом деле, мы точно не знаем с какой периодичностью рожают слонихи. Но нам нравится это сравнение».

Группа «Ива Нова» играет очень колоритную музыку. И на карельской сцене они выступали в не менее колоритных костюмах.

«Эти костюмы, в которых мы выступали у вас в Петрозаводске, сшила нам мастерица из Германии. Живет там художница Ирина Томм. Пришла она однажды к нам на концерт, когда мы были на гастролях, и пригласила нас в свою мастерскую. Мы к ней заглянули и узнали, что она переехала Германию с Урала много лет назад. За ночь она подготовила эскизы. И через полгода сшила костюмы, которые нам очень нравятся и которые нам идут»,

- рассказывает Наталия Потапенко.

«Она не швея, она художница. Берет рубашку — режет, рвет, не обрабатывает стежки. Вот берет, например, пиджак, пришивает что-то к нему. Отрезает воротники с рубашек своего мужа! На мне вот половина куртки, а вторая — у Наташи. Ну это же круто! У нас с ней есть даже свой чат «В поисках красоты» - мы там обсуждаем ее идеи.

А до этого нам делала костюмы театральный художник из Петербурга Анис Кронидова. Мы сказали ей, что у нас денег немного, сделай нам что-то из того, что у нас уже есть. И она создала нам коллекцию костюмов, которые мы тоже с удовольствием носили.

Работать с такими мастерами - это ценно. Когда мы одевались сами, мы договаривались хотя бы про цвет - нужно было придумать то, что всех нас объединяло бы. Как могли, так и одевались, а теперь нам помогают талантливые люди», - уточнила вокалистка.

Гармоничный образ этно-экстрим группы дополняют музыкальные инструменты. Помимо барабанов, бас-гитары, аккордеона, на сцене можно увидеть и услышать совершенно необычные музыкальные приспособления.

«Катины чугунки рядом с барабанами — это реальные чугунки и сковородки, они подпилены и обработаны, чтобы звучали близко к ноте. У Кати еще натянут и подзвучен эспандер - самый страшный низкий звук. Шланги сантехнические мы используем. Кстати, звучат не все - мы их пробуем сразу в магазине и покупаем только самые звучные. Катя однажды разбирала старую стиральную машинку, достала барабан и была просто в восторге от того, как он звучит. Но он тяжелый, и мы не можем его брать с собой на гастроли. У нас вообще есть правило: инструмент должен прозвучать хотя бы два раза за концерт, иначе мы его не берем. Среди моих инструментов — стиральная доска. И она уже далеко не первая. Доски эти со временем ломаются, рассыпаются, а одну просто утащили после концерта»,

- рассказала Анастасия.

Группа уже совсем скоро участвует в проекте «Ночь рыжих» в Москве 6 декабря. А после этого, 8 декабря, состоится презентация нового альбома в Петербурге в центре современного искусства имени Сергея Курехина. Затем в графике поездка в Выборг автобусом.

«Мы планируем на весну европейский тур. Начнем с Белграда. Надеюсь, что все получится. Народ заскучал, нас ждут, и нам очень хочется отправиться в путь - мы любим гастроли.

В России сложно так путешествовать — все очень далеко. Так, как по Европе, на автобусе не покатаешься. И у нас нет в деревнях или даже маленьких городах хороших клубов, чтобы звук выставить и сыграть. В Европе само понятие «деревни» совсем другое. Люди просто работают в городе, а живут загородом. И там принято ходить не в гости друг к другу, а встречаться в баре, в клубе. А еще люди не боятся идти на что-то незнакомое, новое - очень любопытные».

Во время разговора с артистами из «Ива Нова» к нам подошел мужчина, который несколько лет назад был у них водителем. И рассказал историю, что однажды они приехали на концерт в Финляндию, но организаторы плохо отработали, и пришел только один зритель! Несмотря на это девушки концерт отыграли. В перерыве тот самый слушатель привел еще двоих, поэтому играли для троих.

«И это очень хороший опыт. Мы теперь понимаем, как с этим работать. А было такое, что и не играли. Если зрителей в зале меньше, чем артистов на сцене, то имеете право отменить — нам рассказали такое правило. И такое бывало у всех, даже очень известных артистов. Отличный опыт работы с собственным эго. Как не сломаться, как это переварить, как работать дальше. С этим нужно уметь справляться, чтобы не чувствовать себя ненужным».

После концерта в Петрозаводске бас-гитаристка Галина Киселева не отдыхала, она разучивала песни Насти Орловой – автора-исполнителя из Карелии - чтобы вновь выйти на сцену петрозаводской «Культуры». И ей удалось украсить сольный концерт не только гитарой, но и бэк-вокалом. А мы ждем новых встреч! // Фото: Виктория Хонканен и Яна Сенникова.