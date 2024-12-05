Министр вспомнил о молодежи в вопросе компенсации за вырубку деревьев

Карельский министр Олег Ермолаев показал участок, который выделен инвестору, производящему испытательное и измерительное оборудование для сертификации технических средств, электронной компонентной базы и электроэнергии.

Участок расположен на Древлянке в Петрозаводске, на нем растут деревья и кусты. А компания «Прорыв» хочет построить на этом участке новое производство и вложить в проект более 500 млн рублей. По словам главы минэка Карелии, завершается проектирование, заключены договоры на техприсоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Но проект сейчас, как выразился министр, на «стопе», и все из-за вопроса с компенсацией стоимости снесенных зеленых насаждений. Ермолаев назвал стоимость компенсации «заградительной». С его слов, ее размер порядка 25 млн рублей.

Министр озвучил в телеграм-канале свою позицию: «Считаю, что инвесторов надо вообще освободить от этой платы». Он пообещал, что вопрос снова поднимут.

В опубликованном видео министр и вовсе вспомнил про карельскую молодежь. И это на фоне проходящей в районах республики «оптимизации» малокомплектных школ и скандала за скандалом с закрытием школ и угрозой объединения сельских школ, а также отсутствия освещения, когда родители ведут детей в садик в полной темноте, и проблем с водой в целом поселке, когда из-за перебоев с водой детей отправляют на дистант.

«Опять вопрос со сносом лесных насаждений. Не можем предоставить готовый участок. Мы правительство республики Карелия, муниципалитет. Сегодня участок занят такими зелеными насаждениями. Плата, конечно, которая установлена, она заградительная порядка 25 миллионов рублей. Эта стоимость сопоставима со стоимостью оборудования, которое хочет инвестор приобрести. Конечно, плата, неподъемная. Сегодня проект пока на стопе. Но мы надеюсь, все-таки наши аргументы услышат, потому что идет речь о сносе вот таких лесных насаждений, об установлении разумной платы именно на землях промышленности, чтобы, прежде всего наша молодежь здесь работала, не уезжала куда-то в другие регионы, районы, чтобы рабочее место было здесь рядом. Специальные участки в городе уже генпланом для этого определены», - говорит министр.

По словам Ермолаева новое производство позволит предприятию увеличить ассортимент продукции, создать новые рабочие места - 50 рабочих мест к 2026 году, 100 мест - к 2030 году. // видео телеграм-канал Олега Ермолаева/ фото стопкадр