В карельском поселке просят Бастрыкина заставить чиновников работать

В поселке Кааламо обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой решить проблему с водой. Люди вышли на сход 28 ноября. Паблик «Подслушано в Кааламо» опубликовал десятиминутное видео.

В поселке устали от отсутствия нормального водоснабжения и водоотведения. Причем ситуация длится на протяжении многих лет.

Участники схода, пожилые, дети, многодетная мама, работник амбулатории, учитель собрались у водовозки с плакатами «Дайте воду!» и попросили следственный комитет заставить чиновников работать.

Местные жители просят власти региона выделить из бюджета 25 млн рублей на систему водоснабжения. Люди хотят, чтобы дети ходили в школу, в детский сад, чтобы амбулатория работала.

«Мы не просим, а мы требуем. Это наши права!»

- произносят участники схода.

«Мне 90 лет, я старый человек. А я хожу за водой с палочкой», - рассказала пожилая женщина. За водой ей приходится спускаться с четвертого этажа дома.

«Нельзя ни помыться, ни постираться», - возмущаются женщины.

«Мы устали от дистанционного обучения, мы устали есть сухие пайки. Дома не приготовить, эти отключки постоянно, - рассказала женщина и добавила, что грудных детей в привозной воде не помыть, так как она техническая и годится только в канализацию. – Мы чувствуем свою беспомощность, теряем веру во власть, потому что куда мы только ни писали: и в республику, и в район Сортавальский, и в Москву, но конкретные меры не происходят, у нас как были аварии, так они и есть. Нам осталось уповать только на Бога, вот туда мы только еще не писали».

Люди возмущены тем, что глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин объясняет им, что, для того чтобы в поселке была вода, потребуется еще два года.

«Сергей Владимирович, а вы, наверное, каждый день душ принимаете, а почему вы нам-то предлагаете ждать два года. Это сколько может продолжаться, мы доживемся до инфекции, до вшей, до засора канализации? И что у нас будет, вы закроете наш поселок?! А мы хотим жить. У нас здесь два предприятия, у нас два карьера щебеночных, у нас туризм, у нас деревообрабатывающее предприятие. А дети на дистанте, а дети не ходят в садик. Что за образование может быть на дистанте…»

Работник амбулатории рассказала, что процедуры и перевязки не имеют права выполнять по СанПиНу, в амбулатории ведут только прием.

Учитель истории местной школы подтвердила, что из-за отсутствия воды в поселке дети находятся на дистанте, это не образование. По ее мнению, решать вопрос с водой нужно в срочном порядке.

Участники схода назвали ситуацию с водой и то, что взрослые и дети вынуждены возить канистры для воды на тачках, позором: «Это позор для Республики Карелия!» // фото стопкадр