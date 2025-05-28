28 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: погибший рыбак и жалоба Бастрыкину на заводы
Вспоминаем события уходящей среды 28 мая
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Рыбак погиб на озере в Карелии. В СК раскрыли обстоятельства гибели пожилого мужчины.
На остановке на Голиковке треснуло стекло.
«Каудаль» на фоне громкой истории с полицейским и охранником проверяет Роспотребнадзор.
Задыхающиеся от едкого запаха горожане пожаловались Бастрыкину на асфальтовые заводы.
Жителю Карелии удалось вернуть часть похищенных мошенниками денег.
В Петрозаводске солнцу рады и змеи.
Мужчина получил смертельные ожоги во время садовых работ.
Фальсифицированные, просроченные и испорченные товары продавали в карельских магазинах «Светофор». Россельхознадзор арестовал 1,36 тонны животноводческой продукции.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»