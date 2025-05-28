Выбор редакции: погибший рыбак и жалоба Бастрыкину на заводы

Рыбак погиб на озере в Карелии. В СК раскрыли обстоятельства гибели пожилого мужчины.

На остановке на Голиковке треснуло стекло.

«Каудаль» на фоне громкой истории с полицейским и охранником проверяет Роспотребнадзор.

Задыхающиеся от едкого запаха горожане пожаловались Бастрыкину на асфальтовые заводы.

Жителю Карелии удалось вернуть часть похищенных мошенниками денег.

В Петрозаводске солнцу рады и змеи.

Мужчина получил смертельные ожоги во время садовых работ.

Фальсифицированные, просроченные и испорченные товары продавали в карельских магазинах «Светофор». Россельхознадзор арестовал 1,36 тонны животноводческой продукции.

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